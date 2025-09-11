الخميس   
    4 شهداء باستهداف العدو الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في حي الكتيبة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إعلام العدو: تسلل طائرة مسيّرة يمنية باتجاه مطار رامون قرب إيلات

      إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة

      لودريان شدد على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة لا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والاقتصاد وإعادة الإعمار

