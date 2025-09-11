الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:32
    وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع وثقت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 وفيات جديدة نتيجة التجويع بينهم طفل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تاريخ طويل من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال السياسية في الولايات المتحدة

      الهلال الأحمر الفلسطيني: العدو يمنع طواقمنا من الوصول إلى المصابين قرب حاجز نيتساني عوز غرب طولكرم 

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: قائد المنطقة الوسطى أصدر أمرا بفرض حصار شامل على طولكرم

