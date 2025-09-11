الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:27
    المفوض العام للأونروا: ما لا يقل عن 2000 شخص جائع في غزة قتلوا أثناء بحثهم عن مساعدات غذائية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعتداءات إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان: استهداف دراجة نارية وتدمير مبنى لمدرسة في عيتا الشعب

      الصحة اللبنانية: شهيد جراء استهداف العدو دراجة نارية على طريق عين بعال- البازورية

      المفوض العام للأونروا: أغلب القتلى من الباحثين عن مساعدات قضوا قرب مراكز ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية

