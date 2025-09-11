الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طيران الاحتلال يشن غارات جويّة عنيفة على منطقتي النفق وبركة الشيخ رضوان شمال شرقي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: أقدم العدو الإسرائيلي  فجرا على تفجير مبنى تابع لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي ابو طويل عيتا الشعب  ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل

      مراسل المنار: أقدم العدو الإسرائيلي  فجرا على تفجير مبنى تابع لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي ابو طويل عيتا الشعب  ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل

      تونس | تونس وطهران تبحثان التطورات الإقليمية وتشدّدان على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة

      تونس | تونس وطهران تبحثان التطورات الإقليمية وتشدّدان على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة

      فايننشال تايمز عن مسؤولين بكوريا الجنوبية: ترامب أوقف ترحيل مئات العمال الكوريين لتشجيعهم على تدريب الأمريكيين

      فايننشال تايمز عن مسؤولين بكوريا الجنوبية: ترامب أوقف ترحيل مئات العمال الكوريين لتشجيعهم على تدريب الأمريكيين