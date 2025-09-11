الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 06:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الناس يؤمرون بمغادرة مدينة غزة لكن أغلبهم لا يستطيعون و يجب حمايتهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: الوضع الصحي من أسوأ ما يكون في ظل العدوان المتواصل على غزة

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: الوضع الصحي من أسوأ ما يكون في ظل العدوان المتواصل على غزة

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: الاحتلال يحرم المرضى من العلاج داخل غزة و يمنعهم من الخروج للسفر للعلاج

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: الاحتلال يحرم المرضى من العلاج داخل غزة و يمنعهم من الخروج للسفر للعلاج

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 16 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج ولا يوجد علاج لمرضى السرطان في غزة

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي: أكثر من 16 ألف مريض بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج ولا يوجد علاج لمرضى السرطان في غزة