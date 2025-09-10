الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي صهيوني يستهدف شرق شارع النفق شمال مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجيّة القطرية: سنعمل مع شركائنا لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته المتهورة وغير المسؤولة

      الخارجيّة القطرية: سنعمل مع شركائنا لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته المتهورة وغير المسؤولة

      الخارجيّة القطرية: المفاوضات كانت تعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أمريكية وإسرائيلية

      الخارجيّة القطرية: المفاوضات كانت تعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أمريكية وإسرائيلية

      الخارجيّة القطرية: نتنياهو يدرك تماما أن لمكتب حماس دورا محوريا في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة

      الخارجيّة القطرية: نتنياهو يدرك تماما أن لمكتب حماس دورا محوريا في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة