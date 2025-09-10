الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:58
    عاجل

    القيادي في حماس محمد نزال: استهداف وفد التفاوض في الدوحة جريمة جديدة لكيان مارق لا يأبه بالقانون الدولي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الاقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون

      الرئيس عون: للتشدد في مكافحة الفساد وحماية المال العام

      اندلاع النيران في خيام النازحين جراء سقوط قنابل إنارة أطلقتها قوات العدو الإسرائيلي في محيط أبراج الفيروز غرب مدينة غزة

