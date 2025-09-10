الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العلاقات الإعلامية في حزب الله: نعرب عن تضامننا الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم وندعو إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى بحق مرتكبيه أمام ‏المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القيادي في حماس محمد نزال: استهداف وفد التفاوض في الدوحة جريمة جديدة لكيان مارق لا يأبه بالقانون الدولي

      القيادي في حماس محمد نزال: استهداف وفد التفاوض في الدوحة جريمة جديدة لكيان مارق لا يأبه بالقانون الدولي

      وزارة الاقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون

      وزارة الاقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون

      الرئيس عون: للتشدد في مكافحة الفساد وحماية المال العام

      الرئيس عون: للتشدد في مكافحة الفساد وحماية المال العام