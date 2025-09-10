العلاقات الإعلامية في حزب الله: نعرب عن تضامننا الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم وندعو إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى بحق مرتكبيه أمام ‏المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال