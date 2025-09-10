الأربعاء   
    الشيخ قاسم: بين 5 آب و5 أيلول وضع لبنان على صفيح مشتعل وخرجنا منه وآمل أن تستفيد الحكومة مما جرى لعمل إيجابي للبلد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نص الكلمة الكاملة للشيخ قاسم بمناسبة ولادة الرسول(ص) وأسبوع الوحدة الإسلامية

      جريح بقصف العدو الإسرائيلي لمحيط مسجد البلد القديم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      اندلاع مواجهات بين شبان وقوات العدو الإسرائيلي المُقتحمة لبلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة

