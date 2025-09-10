الأربعاء   
    الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوان على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي وبضوء أخضر أمريكي ويدل على أن “إسرائيل الكبرى” تسير إلى الأمام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ستكمل ولن يوقفها إلا المقاومة لذلك لا تطعنوها في ظهرها ولا تواجهوها لكي تعمل وتتقدم إلى الأمام

      الشيخ نعيم قاسم: اخرجوا من قصة حصرية السلاح ولا تتحدثوا عن تنازلات عند المقاومة ولا تضغطوا عليها

      الشيخ نعيم قاسم: المقاومة اليوم هي سد منيع قبل وصول “إسرائيل” إلى دولكم وشعوبكم وبلدانكم وعندها لن تستطيع إسرائيل وأمريكا فعل شيء

