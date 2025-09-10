الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:02
    اعلام يمني: عدوان إسرائيلي يستهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ستكمل ولن يوقفها إلا المقاومة لذلك لا تطعنوها في ظهرها ولا تواجهوها لكي تعمل وتتقدم إلى الأمام

      الشيخ نعيم قاسم: اخرجوا من قصة حصرية السلاح ولا تتحدثوا عن تنازلات عند المقاومة ولا تضغطوا عليها

      الشيخ نعيم قاسم: المقاومة اليوم هي سد منيع قبل وصول “إسرائيل” إلى دولكم وشعوبكم وبلدانكم وعندها لن تستطيع إسرائيل وأمريكا فعل شيء

