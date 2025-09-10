الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “معاريف” نقلاً عن مسؤول أمني اسرائيلي:  بعد فشل عملية الاغتيال ضد قيادة حماس في قطر ترامب طالب نتنياهو بأن يتحمل المسؤولية منفردًا عن العملية وأن لا يشرك الولايات المتحدة خوفًا على سمعتها الدولية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مواقف لبنانية منددة بالعدوان الاسرائيلي على قطر وحماس ومؤكدة على خيار المقاومة

      مواقف لبنانية منددة بالعدوان الاسرائيلي على قطر وحماس ومؤكدة على خيار المقاومة

      أكثر من 64 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي و41 شهيدًا خلال 24 ساعة

      أكثر من 64 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي و41 شهيدًا خلال 24 ساعة

      ريا نوفوستي عن القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو: المسيرات التي أسقطت في بولندا أطلقت من أوكرانيا

      ريا نوفوستي عن القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو: المسيرات التي أسقطت في بولندا أطلقت من أوكرانيا