صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: منذ بداية الحرب تقول “إسرائيل” إن كل عملية اغتيال ستسهّل الصفقة لكن الحقائق تثبت أن حماس بقيت ثابتة جداً في مطالبها سواء كان المستهدفون محمد الضيـف أو السنوار أو شقيقه أو خليل الحية