الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: في أعقاب الحرب على غزة أوقف الاتحاد الأوروبي كل المساعدات الاقتصادية لـ”إسرائيل” وأعلن عن خطط لفرض عقوبات على “الوزراء المتطرفين” في الحكومة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اليونيسف: السمنة تتفوق على النحافة كأكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً

      اليونيسف: السمنة تتفوق على النحافة كأكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً

      مصادر في مستشفيات غزة: 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة

      الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

      الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة