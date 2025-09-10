صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: في أعقاب الحرب على غزة أوقف الاتحاد الأوروبي كل المساعدات الاقتصادية لـ”إسرائيل” وأعلن عن خطط لفرض عقوبات على “الوزراء المتطرفين” في الحكومة