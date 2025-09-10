الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     مدير عام وزارة الصحة بغزة: معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة والموجود يعمل في ظل نقص حاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستشفى العودة – النصيرات: 6 إصابات من محيط نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع

      مستشفى العودة – النصيرات: 6 إصابات من محيط نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع

      مدير عام وزارة الصحة بغزة: لا بد من فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء للسكان المجوعين

      مدير عام وزارة الصحة بغزة: لا بد من فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء للسكان المجوعين

      الهرمل تودّع 4 شهداء ..وحمادة: المقاومة هي نقطة قوة لبنان التي حمته

      الهرمل تودّع 4 شهداء ..وحمادة: المقاومة هي نقطة قوة لبنان التي حمته