    إذاعة جيش العدو الإسرائيلي نقلاً عن مصدرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: نتائج الهجوم في قطر لا تبدو جيدة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 10-9-2025

      بيرم: المجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية

      صحيفة “يسرائيل هيوم”العبرية عن مصدر أمني: ننتظر نتائج عملية اغتيال قادة حماس وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد على مقتلهم

