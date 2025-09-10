الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “يسرائيل هيوم”العبرية عن مصدر أمني: ننتظر نتائج عملية اغتيال قادة حماس وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيد على مقتلهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 10-9-2025

      الصحافة اليوم: 10-9-2025

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي نقلاً عن مصدرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: نتائج الهجوم في قطر لا تبدو جيدة

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي نقلاً عن مصدرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: نتائج الهجوم في قطر لا تبدو جيدة

      بيرم: المجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية

      بيرم: المجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية