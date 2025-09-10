وزارة الخارجيّة التونسية: نجدّد دعمنا الثّابت للشّعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه السّليبة التي لن تسقط بالتّقادم وفي مقدّمتها حقّ إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف