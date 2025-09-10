الأربعاء   
    شهيد وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة خيمة محيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين “الساحة” بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الخارجية التونسية: وزير الخارجية الإيراني يبحث اليوم مع نظيره التونسي في تونس العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

      وزارة الخارجيّة التونسية: نجدّد دعمنا الثّابت للشّعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه السّليبة التي لن تسقط بالتّقادم وفي مقدّمتها حقّ إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف

      أسطول الصمود العالمي: تعرض السفينة “ألما” التي ترفع علم بريطانيا لهجوم بطائرة مسيرة أثناء رسوها في المياه التونسية

