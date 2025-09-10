الأربعاء
10 09 2025
17 ربيع الأول 1447
بيروت 02:50
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
17 ربيع الأول 1447
الإمساك
04:54
صلاة الصبح
05:02
الشروق
06:17
الظهر
12:35
العصر
16:09
المغرب
19:11
العشاء
20:02
منتصف الليل
23:57
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
أسطول الصمود: السفينة الأكبر في الأسطول تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها
10-09-2025 01:45 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
أسطول الصمود العالمي: تعرض السفينة “ألما” التي ترفع علم بريطانيا لهجوم بطائرة مسيرة أثناء رسوها في المياه التونسية
02:13
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تعرضت لهجوم “إسرائيلي” غادر يشكل إرهاب دولة وما وقع إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي
01:25
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر دان في اتصال مع أمير دولة قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
00:41