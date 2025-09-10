الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 02:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أسطول الصمود: السفينة الأكبر في الأسطول تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أسطول الصمود العالمي: تعرض السفينة “ألما” التي ترفع علم بريطانيا لهجوم بطائرة مسيرة أثناء رسوها في المياه التونسية

      أسطول الصمود العالمي: تعرض السفينة “ألما” التي ترفع علم بريطانيا لهجوم بطائرة مسيرة أثناء رسوها في المياه التونسية

      رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تعرضت لهجوم “إسرائيلي” غادر يشكل إرهاب دولة وما وقع إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي

      رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تعرضت لهجوم “إسرائيلي” غادر يشكل إرهاب دولة وما وقع إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي

      المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر دان في اتصال مع أمير دولة قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

      المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر دان في اتصال مع أمير دولة قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة