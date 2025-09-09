الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    دوي صفارات الانذار في الاراضي المحتلة ومحاولة اعتراض صاروخ يمني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الإيراني: تجاهل القوى الكبرى لتصرفات إسرائيل يزيد مخاطر توسع الحرب في المنطقة

      الرئيس الإيراني: تجاهل القوى الكبرى لتصرفات إسرائيل يزيد مخاطر توسع الحرب في المنطقة

      الرئيس الايراني: العدوان الإسرائيلي على قطر واستهداف قادة المقاومة الفلسطينية عمل إرهابي

      الرئيس الايراني: العدوان الإسرائيلي على قطر واستهداف قادة المقاومة الفلسطينية عمل إرهابي

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 9\9\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 9\9\2025