    حزب الله: ندعو الدول العربية والاسلامية للتحرك الفوري لايقاف المذبحة اليومية وقطع كل علاقة مع هذا الكيان والضغط على الولايات المتحدة لوقف دعمها اللامتناهي للعدو

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دوي صفارات الانذار في الاراضي المحتلة ومحاولة اعتراض صاروخ يمني

      الرئيس الإيراني: تجاهل القوى الكبرى لتصرفات إسرائيل يزيد مخاطر توسع الحرب في المنطقة

      الرئيس الايراني: العدوان الإسرائيلي على قطر واستهداف قادة المقاومة الفلسطينية عمل إرهابي

