حزب الله: استهداف اجتماع القادة المخصص لمناقشة المقترح الأميركي الأخير يؤكد ان هذا الكيان لا يريد تفاوضاً بل يسير في مشاريعه الدموية حتى لو كان الثمن حياة أسراه