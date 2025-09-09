الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:49
    رئيس الحكومة اللبنانية: هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير خارجية النرويج: قصف منطقة سكنية في الدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي

      الرئيس نبيه بري: لوقفة عربية جادة تكبح جماح العدوان ‫الاسرائيلي وإرهابه العابر لحدود فلسطين ولحدود الدول والقارات

      الرئيس نبيه بري: العدوان الاسرائيلي على قطر مدان بكل ‫المقاييس وهو انتهاك فاضح لسيادة وامن المنطقة العربية 

