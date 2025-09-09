الرئيس عون دان العدوان الاسرائيلي على الدوحة: يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والأمان لشعوبها