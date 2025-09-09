الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأونروا: الهجمات على الأبراج السكنية بغزة أدت إلى نزوح عشرات العائلات وترك العديد منها في الشوارع دون مأوى

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: انتحار ضابط في جيش الاحتلال في يوم زفافه بمنطقة “رحوفوت” وسط فلسطين المحتلة

      اعلام العدو: انتحار ضابط في جيش الاحتلال في يوم زفافه بمنطقة “رحوفوت” وسط فلسطين المحتلة

      الخارجية الروسية: نأخذ بالاعتبار توسع النيتو بالجناح الشرقي في تخطيطه العسكري ونتخذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر

      الخارجية الروسية: نأخذ بالاعتبار توسع النيتو بالجناح الشرقي في تخطيطه العسكري ونتخذ تدابير مضادة إذا لزم الأمر

      الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا قرر الاتحاد الأوروبي تقييد حركة الدبلوماسيين الروس

      الخارجية الروسية: سنرد بشكل مناسب إذا قرر الاتحاد الأوروبي تقييد حركة الدبلوماسيين الروس