مجموعة بريكس ترفض “الحمائية” و”الابتزاز الجمركي” في مواجهة ترامب

ندد قادة دول مجموعة بريكس، الاثنين، خلال اجتماع عقد عبر الفيديو، بكل أشكال “الحمائية” و”الابتزاز الجمركي”، في مواجهة الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء الاجتماع بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجموعة، وبدا أشبه باجتماع أزمة في ظل الحرب التجارية التي تفرض فيها الولايات المتحدة رسوماً جمركية وعقوبات على عدد من الدول.

وشارك في الاجتماع قادة الدول الأعضاء، على رأسهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.

وقال شي جينبينغ إن “على دولنا دعم النظام التجاري متعدد الأطراف ونواته منظمة التجارة العالمية، ومواجهة كل أشكال الحمائية”. وتعد الصين القوة المهيمنة داخل مجموعة بريكس، التي تضم إحدى عشرة دولة تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتخوض بكين مفاوضات تجارية دقيقة مع واشنطن بعد اندلاع حرب تجارية تبادلت فيها القوتان فرض رسوم إضافية.

من جهته، أشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى أن بلاده “أصبحت ضحية لممارسات تجارية غير مبررة وغير قانونية”، موضحًا أن “الابتزاز الجمركي يُطبع كوسيلة لغزو الأسواق والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”. ويقصد بذلك الرسوم التي فرضها ترامب على البرازيل، القوة الاقتصادية الأكبر في أميركا اللاتينية، والتي بلغت 50% على جزء من الواردات البرازيلية اعتبارًا من السادس من آب/أغسطس، لأسباب سياسية تتعلق بمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو. ومن المتوقع صدور الحكم في المحاكمة هذا الأسبوع. كما شملت العقوبات الفردية القاضي ألكسندر دي مورايس المشرف على المحاكمة.

كما فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من منتجات الهند، الدولة الأخرى في مجموعة بريكس، وذلك لمخالفتها العقوبات المفروضة على روسيا وشراء النفط منها، رغم حرب أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الهندي، الذي مثّل رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الاجتماع، إن “العالم يحتاج إلى مقاربات بنّاءة وتعاونية”، مؤكدًا أن “زيادة الحواجز وتعقيد التبادلات لن يساعد”، إضافة إلى أن ربط الإجراءات التجارية بمسائل غير تجارية يشكل مشكلة كبيرة.

وحذّر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا من أن “الخطوات الجمركية الأحادية تساهم في إيجاد مناخ حمائي متزايد، ما يفرض صعوبات كبيرة ومخاطر على دول الجنوب العالمي”.

وذكرت الرئاسة البرازيلية أن الاجتماع ناقش “المخاطر المرتبطة بعودة الإجراءات الأحادية الجانب، لا سيما في التجارة الدولية، وكيفية توسيع آليات التضامن والتنسيق والتجارة بين دول بريكس”. وأضافت أن “محور المحادثات الرئيسي في القمة الافتراضية كان الدفاع عن التعددية”.

ومن دون تسمية الولايات المتحدة، أعرب تكتل الدول الناشئة خلال قمته التي عقدت في ريو دي جانيرو في تموز/يوليو عن “قلق شديد إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تسبب خللاً في التعاملات التجارية”.

وسارع الرئيس الأمريكي ترامب للردّ على بريكس، متوعدًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساته “المعادية لأميركا”.

المصدر: مواقع