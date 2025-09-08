الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:51
    طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على محيط شارع النفق في مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران العدو الإسرائيلي ينفذ حزاما ناريا ويشن سلسلة غارات متتالية على منطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة

      الرئيس عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية على البقاع

      المكتب السياسي لأنصار الله يبارك عملية مقاومين فلسطينيين في القدس ويؤكد دعم المقاومة

