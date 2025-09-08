الإثنين   
    مراسل المنار: غارات جديدة تستهدف البقاع الشمالي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار في الهرمل: توقف القصف ولم تعد تسمع أصوات الطائرات في المنطقة

      وزارة الصحة في غزة: 14 شهيداً و85 جريحاً من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية

      جيش العدو يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مبنى في شارع جمال عبد الناصر بمدينة غزة وخيم مجاورة له

