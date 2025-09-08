الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:05
Ar

    الرئيس الايراني في مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران: لو كان المجتمع الإسلامي موحدا لما تجرأت “إسرائيل” أو أميركا على مهاجمة المسلمين فالمشكلة هي الخلافات بيننا

