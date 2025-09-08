الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:05
    عاجل

    مصادر طبية فلسطينية: 14 شهيدا اثر غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة غزة منذ فجر اليوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعتقالات واقتحامات وهدم ممتلكات.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية

      مجمع ناصر الطبي: وفاة طفلين من سكان جنوب قطاع غزة نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج

      رعد: معالجة الأزمة في لبنان تحتاج إلى حكمة والتزام بالسيادة بعيدًا عن الضغوط الأميركية والإسرائيلية

