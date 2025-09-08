الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أخطط للتحدث إلى بوتين قريبًا جدًا وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا ,لست سعيدًا بشأن الوضع بين روسيا واوكرانيا