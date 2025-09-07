الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:51
    عاجل

    القوات اليمنية: نؤكد لجميع شركات الملاحة الجوية بأن المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها باستمرار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحكومة اللبنانية تبحث موازنة 2026 بصفة ترقيعية بعيدة عن الإصلاح

      النائب الحاج حسن: التحدي بالصمود أمام الضغوط القادمة

      حزب الله يدعو الدولة لمواجهة الضغوط المرتقبة بعد اجتماع الحكومة الأخير

