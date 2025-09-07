الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:20
    ‏مراسل المنار : الوفد الاميركي وبعض اعضاء لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار جالوا جوًا عبر مروحيتين عسكريتين في أجواء المنطقة الحدودية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم جيش العدو : طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن قبل قليل أصابت صالة الركاب في مطار رامون في وادي عربة

      إصابتان وأضرار في مطار “رامون” الصهيوني بعد استهدافه بطائرة مسيّرة يمنية

      اعلام العدو : سقوط اصابتين في هجوم الطائرة المسيرة اليمنية على مطار رامون

