    اليونيسف: أكثر من 110 طفل في غزة توفوا حتى اليوم بسبب سوء التغذية نصفهم تقريبًا خلال العام الجاري وحده 

      اليونيسف: نحذر من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة وامتدادها إلى وسط القطاع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل 

      حماس تختتم زيارة إلى مصر: الفصائل الفلسطينية اتفقت على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب

      وزارة الصحة في غزة: استشهاد 87 شخصاً وإصابة 409 آخرين بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

