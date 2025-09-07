الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: استشهاد 87 شخصاً وإصابة 409 آخرين بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

      مواضيع ذات صلة

      الصحة بغزة: 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية

      الصحة بغزة: 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال خلال الـ 24 ساعة الماضية

      مصادر في مستشفيات غزة: استشهاد 13 فلسطينياً في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

      مصادر في مستشفيات غزة: استشهاد 13 فلسطينياً في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

      المتحدث ياسم جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة باتجاه الغلاف

      المتحدث ياسم جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة باتجاه الغلاف