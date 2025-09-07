الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: شهيدان ومصابون جرّاء قصف الإحتلال لخيمة نازحين قرب مستشفى الوفاء بمدينة غزة 