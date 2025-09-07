الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:11
    عاجل

    المتحدث ياسم جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة باتجاه الغلاف

      سرايا القدس: استهدفنا مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة رداً على جرائم الاحتلال في حق أبناء الشعب الفلسطيني

      مصادر في مستشفيات غزة: استشهاد 13 فلسطينياً في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

      بريطانيا | توقيف أكثر من 425 شخصًا خلال تظاهرة داعمة لغزة ومجموعة “بالستاين أكشن”

