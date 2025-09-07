الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مستشفيا الشفاء والهلال الأحمر: 4 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك في غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شبكة CNN: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ على هامش قمة أبيك في أكتوبر بكوريا الجنوبية

      شبكة CNN: ترامب قد يلتقي شي جين بينغ على هامش قمة أبيك في أكتوبر بكوريا الجنوبية

      غارة من طيران الاحتلال المروحي على حي الرمال غرب غزة

      غارة من طيران الاحتلال المروحي على حي الرمال غرب غزة

      مستوطنون يضرمون النار بأراضي الفلسطينيين في خلة العيص ببلدة شيوخ شمال شرقي الخليل

      مستوطنون يضرمون النار بأراضي الفلسطينيين في خلة العيص ببلدة شيوخ شمال شرقي الخليل