الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:58
    سي إن إن عن مصادر بالكونغرس: إدارة ترامب تجنبت تقديم مبرر قانوني لقتل 11 مشتبها بهم بتهريب مخدرات في الكارايبي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قناة آي 24 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا كبيرا في العمليات بغزة

      سي إن إن عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب قالوا إن القارب المستهدف بالكارايبي هو لعصابة فنزويلية مصنفة إرهابية

      فرنسا | الآلاف يتظاهرون في باريس تضامنًا مع الفلسطينيين وسط تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة

