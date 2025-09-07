الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة جنوبي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قناة آي 24 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا كبيرا في العمليات بغزة

      قناة آي 24 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا كبيرا في العمليات بغزة

      سي إن إن عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب قالوا إن القارب المستهدف بالكارايبي هو لعصابة فنزويلية مصنفة إرهابية

      سي إن إن عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب قالوا إن القارب المستهدف بالكارايبي هو لعصابة فنزويلية مصنفة إرهابية

      سي إن إن عن مصادر بالكونغرس: إدارة ترامب تجنبت تقديم مبرر قانوني لقتل 11 مشتبها بهم بتهريب مخدرات في الكارايبي

      سي إن إن عن مصادر بالكونغرس: إدارة ترامب تجنبت تقديم مبرر قانوني لقتل 11 مشتبها بهم بتهريب مخدرات في الكارايبي