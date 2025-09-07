الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: طائرة مسيّرة صهيونية استهدفت بصاروخين آلية لنقل الردميات كانت تعمل في مشروع خاص يُنفَّذ عند أطراف المالكية – سهل المعلية جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قناة آي 24 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا كبيرا في العمليات بغزة

      قناة آي 24 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: الأسبوع المقبل سيشهد تصعيدا كبيرا في العمليات بغزة

      سي إن إن عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب قالوا إن القارب المستهدف بالكارايبي هو لعصابة فنزويلية مصنفة إرهابية

      سي إن إن عن مصادر: مسؤولون بإدارة ترامب قالوا إن القارب المستهدف بالكارايبي هو لعصابة فنزويلية مصنفة إرهابية

      سي إن إن عن مصادر بالكونغرس: إدارة ترامب تجنبت تقديم مبرر قانوني لقتل 11 مشتبها بهم بتهريب مخدرات في الكارايبي

      سي إن إن عن مصادر بالكونغرس: إدارة ترامب تجنبت تقديم مبرر قانوني لقتل 11 مشتبها بهم بتهريب مخدرات في الكارايبي