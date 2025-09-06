حماس: نؤكد الانفتاح على أي أفكار أو مقترحات تُحقّق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة ودخولا غير مشروط للمساعدات وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء