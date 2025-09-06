المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نؤكد أن أبراج غزة تخضع للرقابة ولا يسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط ومزاعم الاحتلال جزء من سياسة التضليل لدفع السكان للنزوح قسرا