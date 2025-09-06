السبت   
    وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدًا من بينهم 135 طفلًا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتائب القسام تعلن أنها استهدفت 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بتاريخ 31-08-2025م

      طائرات الاحتلال تستهدف بصواريخ ثقيلة برج السوسي غرب مدينة غزة وتدمره

      مصادر طبية: 8 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات في استهداف طائرات الاحتلال بيت عائلة أبو تايه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

