    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمالي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيدان وعدد من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء بقصف صهيوني استهدف منزلًا في محيط سوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

      قوات الاحتلال تطلق القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين عقب إندلاع مواجهات عنيفة وسط بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

      وكالة “أسوشيتد برس”: سطح المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان معروفا بأنه نقطة تجمع لصحافيين وإن شهودا أفادوا بأن “إسرائيل” استطلعت المنطقة على نحو متكرر بواسطة المسيّرات بما في ذلك قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم

