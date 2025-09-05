الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مصادر فلسطينية: نحو ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت مسمى “السياحة” خلال الأسبوع الماضي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس مجلس النواب نبيه بري معلقا على مقررات مجلس الوزراء: الأمور إيجابية والرياح السامة بدأت تنطوي وما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي

      رئيس مجلس النواب نبيه بري معلقا على مقررات مجلس الوزراء: الأمور إيجابية والرياح السامة بدأت تنطوي وما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي

      الرئيس نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط: الأمور إيجابية وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي وما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي

      الرئيس نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط: الأمور إيجابية وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي وما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي

      الشيخ قبلان: المقاومة درع لبنان التاريخي والشريك السيادي القوي مع الجيش

      الشيخ قبلان: المقاومة درع لبنان التاريخي والشريك السيادي القوي مع الجيش