الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم على غزة اشتد اليوم مما زاد من الإضرار بالمدنيين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شهيد برصاص قوات الاحتلال عند حاجز جنوب نابلس

      شهيد برصاص قوات الاحتلال عند حاجز جنوب نابلس

      خطباء الجمعة يرفضون قرار الحكومة ويدعون لحوار حول السلاح في ظل التهديدات الإسرائيلية

      خطباء الجمعة يرفضون قرار الحكومة ويدعون لحوار حول السلاح في ظل التهديدات الإسرائيلية

      عراقجي: محادثاتي مع المسؤولين القطريين كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية

      عراقجي: محادثاتي مع المسؤولين القطريين كانت مثمرة وجادة ومفيدة للغاية