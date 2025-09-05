الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:07
    عاجل

    الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: استهداف المباني المرتفعة سياسة تهجير قسري للمدنيين وعائلات كاملة تُرمى في العراء بلا مأوى في غياب أي مساحات آمنة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب العديد من مناطق باكستان

      حركة الجهاد الإسلامي: قصف الأبراج في غزة اعتراف صريح بجرائم حرب صهيونية

      الإستخبارات من المعلومة إلى العلم.. كتاب: الاستخبارات الاستراتيجية للسياسة الاميركية العالمية

