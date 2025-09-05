الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:34
    الوزير محمد حيدر للمنار: سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وداع الشهداء متواصل في الجنوب

      ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الوظائف في آب/أغسطس

      الوزير محمد حيدر للمنار: الجيش من أبنائنا ونقدره لكن موقفنا سياسي ومبدئي

